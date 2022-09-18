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  • Долгожданная трилогия: Головкин и "Канело" прибыли на T-Mobile Arena
boxingscene.com Сегодня, 07:08
199
Фото: boxingscene.com

Долгожданная трилогия: Головкин и "Канело" прибыли на T-Mobile Arena

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) приехал на арену T-Mobile в Лас-вегасе (штат Невада, США), где ему предстоит провести третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), передаёт BaigeNews.kz.

Соперник Головкина - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) также прибыл на арену.

Их поединок станет главным событием вечера бокса.

Бой запланирован в промежутке между 08:00 - 09:00 по времени Астаны.

В предстоящем бою "Канело" будет впервые отстаивать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Для Головкина же это будет дебют в новом весе.

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#Головкин #Канело Альварес
Сегодня, 07:08
199
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