Долгожданная трилогия: Головкин и "Канело" прибыли на T-Mobile Arena

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) приехал на арену T-Mobile в Лас-вегасе (штат Невада, США), где ему предстоит провести третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), передаёт BaigeNews.kz.

Соперник Головкина - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) также прибыл на арену.

Их поединок станет главным событием вечера бокса.

Бой запланирован в промежутке между 08:00 - 09:00 по времени Астаны.

В предстоящем бою "Канело" будет впервые отстаивать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Для Головкина же это будет дебют в новом весе.