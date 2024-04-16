Эвакуация жителей сел продолжается в СКО
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МЧС Казахстана сообщило об эвакуации жителей сел Большая малышка и Пресновка, передает BaigeNews.kz.
Спасатели области Ұлытау совместно с военнослужащими воинской части № 28237 МЧС РК проводят эвакуацию жителей села Пресновка. Всего эвакуировано 70 человек.
Спасатели обошли все дворы, раздали уведомления, разъяснили жителям угрозу и порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации.
Сотрудники ДЧС Туркестанской области эвакуируют в безопасные места жителей села Большая малышка. Также они спасают домашних животных.
Обстановка в Северо-Казахстанской области остается напряженной: вода продолжает наступать. По данным МЧС РК, почти все поселки вдоль русла реки Есиль подпадают в зону риска затопления.
Два водохранилища в области заполнены на 100%.
Из-за наступления большой воды озеро Пестрое, расположенное недалеко от Петропавловска, вышло из берегов. Перелив на дороге между городом и прилегающим к городу селом Бесколь парализовал движение транспорта, спасатели перевозят людей на спецтранспорте.
Сотрудники городской и областной полиции круглосуточно на лодках патрулируют залитый речной водой микрорайон Подгоры.
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