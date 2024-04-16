Паводки в СКО: о прогнозе и рисках рассказал глава МЧС Казахстана

Глава МЧС Казахстана Чингис Аринов рассказал о паводковой ситуации в СКО и сообщил о прогнозе на ближайшие дни, передает BaigeNews.kz.

Комментарий министра телеканалу "24KZ" опубликовал Telegram-канал МЧС. Чингис Аринов отметил, что ситуация в СКО остается крайне сложной, продолжается эвакуация жителей с подтопленных территорий.

"Ребята (спасатели — прим.) совместно с полицией и всеми заинтересованными госорганами провели эвакуацию. Мы наблюдаем животных на крыше — кошки, собаки, голуби. Ребята работают в круглосуточном режиме. Сегодня я совершил облет по течению реки вниз в сторону России, практически все поселки вдоль русла реки Есиль подпадают в зону риска", — сказал Чингис Аринов.

По его словам, некоторые жители пытаются вернуться домой.

"Приезжают в пункт эвакуации, пытаются вернуться к себе в дома, и думают, что угроза не такая серьезная. Хотел бы выразить просьбу жителям: можно заблаговременно эвакуироваться, тем более, что мы предоставляем транспорт. Наши ребята и спасают, они же и грузчики, и скот выгоняют. Они переживают и хотят минимизировать ущерб для населения. Не допустить жертв — наша задача, не допуститьгибели домашнего скота, питомцев. Это все вопрос номер один для нас", — отметил министр по ЧС.

Также глава ведомства рассказал о прогнозе по ситуации с паводками на ближайшее время в СКО и ЗКО.