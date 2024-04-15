Что происходит на водохранилищах в Казахстане, сообщили в Минводы

О ситуации на водохранилищах в Казахстане к этому часу сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. 14 апреля произошёл перелив через дамбу "Старый грейдер" системы лиманного орошения "Алва". Усилиями "Казводхоза" и местных жителей перелив через дамбу устранён, как и подтопления посёлка Караоткель.



В Северо-Казахстанской области два водохранилища полны на 100%, половодье продолжается.

"Оба объекта работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние объектов удовлетворительное. К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1330 см, за сутки он вырос на 27 см. Обстановка в регионе остаётся напряжённой. Специалисты проводят работы по пропуску воды", - сообщила официальный представитель министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 83%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски.

Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

"В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырёх крупных водохранилищ составляет 77%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, ещё не дошла до границ Казахстана. Её прибытие ожидается 16-17 апреля", -сообщила представитель ведомства.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98%, пик паводка в регионе прошёл. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошёл. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.