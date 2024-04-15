Полицейские Петропавловска пересели на лодки

В Петропавловске сотрудники городской и областной полиции круглосуточно патрулируют залитый речной водой микрорайон Подгоры, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

По словам начальника управления полиции Петропавловска Марата Жумалиева, под контролем — не только периметр, но и ушедшие под воду улицы.

"Стражи правопорядка передвигаются на моторных лодках, которые предоставлены местными исполнительными органами. Сильное течение, плавающие в воде фрагменты ограждений и мебели затрудняют движение из-за риска повредить днища и моторы лодок. Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии занимаются охраной оставленного людьми имущества от преступных посягательств, готовы при необходимости содействовать эвакуации людей и животных", — рассказали в ДП СКО.

Фактов мародерства на данный момент не зарегистрировано.