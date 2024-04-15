  • 16 Апреля, 00:23
  • BAIGENEWS

Полицейские Петропавловска пересели на лодки

Вчера, 23:35
АВТОР
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стоп-кадр из видео Вчера, 23:35
Вчера, 23:35
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Фото: стоп-кадр из видео

В Петропавловске сотрудники городской и областной полиции круглосуточно патрулируют залитый речной водой микрорайон Подгоры, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

По словам начальника управления полиции Петропавловска Марата Жумалиева, под контролем  не только периметр, но и ушедшие под воду улицы.

 "Стражи правопорядка передвигаются на моторных лодках, которые предоставлены местными исполнительными органами. Сильное течение, плавающие в воде фрагменты ограждений и мебели затрудняют движение из-за риска повредить днища и моторы лодок. Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии занимаются охраной оставленного людьми имущества от преступных посягательств, готовы при необходимости содействовать эвакуации людей и животных",  рассказали в ДП СКО.

Фактов мародерства на данный момент не зарегистрировано.

 
 
 
 
 
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Публикация от sqo_pd (@sqo_pd)

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