Полицейские Петропавловска пересели на лодки
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В Петропавловске сотрудники городской и областной полиции круглосуточно патрулируют залитый речной водой микрорайон Подгоры, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.
По словам начальника управления полиции Петропавловска Марата Жумалиева, под контролем — не только периметр, но и ушедшие под воду улицы.
"Стражи правопорядка передвигаются на моторных лодках, которые предоставлены местными исполнительными органами. Сильное течение, плавающие в воде фрагменты ограждений и мебели затрудняют движение из-за риска повредить днища и моторы лодок. Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии занимаются охраной оставленного людьми имущества от преступных посягательств, готовы при необходимости содействовать эвакуации людей и животных", — рассказали в ДП СКО.
Фактов мародерства на данный момент не зарегистрировано.
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