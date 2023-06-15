Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава столицы сообщил о ходе строительства станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали, газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 после ввода в эксплуатацию составит более 100 тысяч кубометров воды в сутки. Запуск первого этапа НФС-3 планируется в конце июня, второго этапа – в августе этого года. Ранее была запущена работа водовода с Астанинского водохранилища.



Кроме того, Касымбек рассказал президенту о развитии жилых массивов, сносе аварийного ветхого жилья, строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, поддержке малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест, а также благоустройстве города.

В частности:

▪️За пять месяцев текущего года объем инвестиций составил свыше 425 миллиардов тенге, рост с аналогичным периодом прошлого года составляет более 20%;

▪️В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов. Это позволит привлечь 87 миллиардов тенге и создать 1,8 тысячи рабочих мест;

▪️В текущем году планируется построить порядка 6 тысяч социальных льготных квартир, завершить строительство 16 объектов долевого строительства;

▪️В целях развития транспортной инфраструктуры столицы в 2023 году будет завершено строительство моста по проспекту Тауелсіздік, 400 новых автобусов выйдут на маршруты города;

▪️В этом году планируется благоустроить более 150 дворов и общественных пространств.