Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана

Фото: СЦК РК

Заместителя премьер-министра Казахстана Алтая Кульгинова освободили от должности заместителя премьер-министра Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба президента, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович освобождён от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, что на эту должность он был назначен указом президента 9 декабря 2022 года.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.

Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по президентской международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 годы работал в частной компании.

В 2010-2012 годы — государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2012-2013 годы — заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2013-2016 годы — аким города Уральска.

В 2016-2019 годы — аким Западно-Казахстанской области.

С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом города Астаны.

9 декабря 2022 года Указом президента Республики Казахстан назначен заместителем премьер-министра. 3 апреля 2023 года Указом президента он был переназначен на эту должность.