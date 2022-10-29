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  • Электроэнергию в Казахстане планируют покупать и продавать централизовано
capec.kz Сегодня, 19:38
83
Фото: capec.kz

Электроэнергию в Казахстане планируют покупать и продавать централизовано

В стране хотят внедрить модель единого закупщика на оптовом рынке электроэнергии.

Министерством энергетики РК рассматривает вопрос о внедрении модели единого закупщика на оптовом рынке электроэнергии. Об этом сообщил Премьер-министр РК Алихан Смаилов  в ответе  на депутатский запрос, передаёт BaigeNews.kz.

"Планируется переход к новой целевой модели рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии на электронной торговой площадке. Модель централизованной куплипродажи электроэнергии позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, обеспечит удовлетворение заявляемых объёмов суточного графика производства-потребления электрической энергии, организовать конкуренцию в секторах генерации и снабжения", — сообщил Алихан Смаилов.

Также он отметил, что Министерство энергетики подготовило соответствующие поправки в Закон "Об электроэнергетике" в рамках проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики".

Ранее сообщалось о том, что в рамках концепции "Тариф в обмен на инвестиции" в Казахстане планируют к 2030 году снизить изношенность сетей снизить на 15 процентов, а энергопроизводящие организации страны обяжут модернизировать сети за свой счёт.

 

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#энергетика
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:38
83
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