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Изношенность сетей в Казахстане планируют снизить на 15 процентов к 2030 году
По предварительным расчётам, для этого потребуется около 400 миллиардов тенге инвестиций в год.
В Казахстане до 2030 года планируют снизить изнощенность сетей на 15 процентов. Об этом говорится в ответе премьер-министра страны Алихана Смаилова на депутатский запрос, передаёт BaigeNews.kz.
Запрос депутата фракции партии "AMANAT" Альберта Рау касался тарифной политики по принципу "тариф в обмен на инвестиции".
В своём ответе премьер-министр Алихан Смаилов уточнил, что речь идёт о целой концепции регулирования сферы естественных монополий.
Концепция "Тариф в обмен на инвестиции" означает поэтапное снижение показателя износа сетей электроснабжения, тепловых коммуникаций водопроводных сетей в среднем на 15 процентов.
Кроме того, на предприятиях будут внедрять инновационные решения и модернизировать оборудование. Планируется также поэтапный отказ от перекрестного субсидирования.
При этом в распоряжении монополиста сохраняется определённая доля дохода. Часть затрат между различными статьями тарифной сметы монополист будет распределять самостоятельно.
"По предварительным данным, показатель снижения уровня износа сетей на 15 процентов планируется достичь до 2030 года. Для достижения вышеуказанной цели по предварительным расчетам потребуется привлечение инвестиций порядка 400 миллиардов тенге в год", — говорится в ответе на запрос.
По данным премьера, средний уровень износа сетей электроснабжения с 65 процентов в 2022 году снизится до 50 процентов к 2030 году. Аналогично: в теплоснабжении — с 57 процентов до 42; в водоснабжении — с 53 процентов до 38; в водоотведении — с 63 процентов до 48; в газоснабжении — с 35 процентов до 19 к 2030 году.
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