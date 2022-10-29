Энергопроизводящие организации Казахстана обяжут модернизировать сети за свой счёт

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Это одно из условий концепции "Тариф в обмен на инвестиции".

В Казахстане планируют ввести встречные обязательства для энергопроизводящих организаций. Об этом премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил в ответе на депутатский запрос, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер отметил, что по программе "Тариф в обмен на инвестиции" в стране реализуются 11 проектов: в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и других.

Их реализация позволит до 2027 года ввести свыше 1600 мегаватт мощностей.

"Для снижения износа генерирующих мощностей на 15 процентов к 2035 году требуется увеличение лимита ежегодного возврата инвестиций по инвестиционным соглашениям до 132 милиарда тенге в год. В свою очередь, министерство энергетики планирует введение встречных обязательств энергопроизводящих организаций по модернизации инфраструктуры за счет собственных средств, а также введение контроля за целевым расходованием средств на рынке электрической мощности", — говорится в ответе на депутатский запрос.

Ранее сообщалось о том, что по концепции "Тариф в обмен на инвестиции" к 2030 году изношенность сетей в Казахстане планируют снизить на 15 процентов.