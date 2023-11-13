Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей

По словам адвоката потерпевшей Нурлана Молбаева, 12 ноября участковый инспектор доставил в Управление внутренних дел 27-летнюю жительницу города по обвинению в нарушении общественного порядка. Женщина отвечала на вопросы в кабинете дознавателя, когда её приказали привести в кабинет руководителя управления.

"Потерпевшая, находящаяся под моей защитой, начала оправдываться о случившемся, когда зашла в кабинет руководителя. Внимательно выслушав её, начальник полиции пообещал, что поможет. Со словами: "Я не буду составлять протокол для такой красивой девушки, как ты", начал трогать её, принуждая вступить в половой акт. В данный момент потерпевшая прошла экспертизу, получены улики из кабинета руководителя Талдыкорганского городского управления полиции. В кабинете были обнаружены предметы гигиены, принадлежащие девушке, и следы спермы мужчины", – сказал адвокат потерпевшей Нурлан Молбаев.