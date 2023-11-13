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Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей

Сегодня, 19:28
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28
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Фото: polisia.kz

Адвокат женщины, изнасилованной в Управлении полиции Талдыкоргана, выступил с заявлением. В совершении преступления подозревают начальника ведомства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По словам адвоката потерпевшей Нурлана Молбаева, 12 ноября участковый инспектор доставил в Управление внутренних дел 27-летнюю жительницу города по обвинению в нарушении общественного порядка. Женщина отвечала на вопросы в кабинете дознавателя, когда её приказали привести в кабинет руководителя управления.

"Потерпевшая, находящаяся под моей защитой, начала оправдываться о случившемся, когда зашла в кабинет руководителя. Внимательно выслушав её, начальник полиции пообещал, что поможет. Со словами: "Я не буду составлять протокол для такой красивой девушки, как ты", начал трогать её, принуждая вступить в половой акт. В данный момент потерпевшая прошла экспертизу, получены улики из кабинета руководителя Талдыкорганского городского управления полиции. В кабинете были обнаружены предметы гигиены, принадлежащие девушке, и следы спермы мужчины", – сказал адвокат потерпевшей Нурлан Молбаев.

Подозреваемый заключён под стражу.

Напомним, расследование уголовного дела взяли на особый контроль в МВД РК.

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