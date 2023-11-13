Начальника полиции Талдыкоргана подозревают в изнасиловании

Глава полиции Талдыкоргана взят под стражу по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 120 (изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей) УК РК.

"Водворен под стражу в изолятор временного содержания начальник Талдыкорганской городской полиции. Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра", - сообщил начальник ДП области Жетысу Атыгай Арыстанов.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК.