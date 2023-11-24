Аким Жетысу прокомментировал арест главы полиции Талдыкоргана

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев прокомментировал арест начальника управления полиции Талдыкоргана, который подозревается в изнасиловании 27-летней девушки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мне тут не о чем говорить, я не буду оправдываться. Если на такие поступки идёт руководитель государственного правоохранительного органа, которому доверяет общество и который обеспечивает порядок в обществе. По моему мнению, он должен нести уголовную ответственность по всей строгости закона. Больно, обидно, стыдно. Таким людям не должно быть места в рядах полиции. Сразу после происшествия сотрудники МВД приехали в наш регион, были проведены служебные работы", - проинформировал Бейбит Исабаев.

Как отметил глава региона, по итогам этих проверок были освобождены от занимаемых должностей начальник областного департамента полиции и два его заместителя. Ещё двум заместителям было сделано замечание за несоответствие служебным должностям.