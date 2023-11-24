Аким Жетысу прокомментировал арест главы полиции Талдыкоргана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев прокомментировал арест начальника управления полиции Талдыкоргана, который подозревается в изнасиловании 27-летней девушки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мне тут не о чем говорить, я не буду оправдываться. Если на такие поступки идёт руководитель государственного правоохранительного органа, которому доверяет общество и который обеспечивает порядок в обществе. По моему мнению, он должен нести уголовную ответственность по всей строгости закона. Больно, обидно, стыдно. Таким людям не должно быть места в рядах полиции. Сразу после происшествия сотрудники МВД приехали в наш регион, были проведены служебные работы", - проинформировал Бейбит Исабаев.
Как отметил глава региона, по итогам этих проверок были освобождены от занимаемых должностей начальник областного департамента полиции и два его заместителя. Ещё двум заместителям было сделано замечание за несоответствие служебным должностям.
"Теперь на должность начальника областного управления полиции прибыл новый человек. Ищем человека на должность начальника городского отдела полиции. Мы с министром внутренних дел провели личную встречу с генеральным штабом офицеров, штабом города и области, отделом полиции. Одним словом, состоялся нелицеприятный разговор. Поговорили, объяснили. Говорят же, паршивая овца всё стадо портит. Несправедливо говорить, что в полиции работают только такие люди. Да, есть. Но эти люди будут привлечены к строгой ответственности. Пусть это станет примером для других", - заявил Бейбит Исабаев.
Самое читаемое
- Разобраться с "инфоцыганами" просят государство казахстанцы
- Убийство Миланы Давыдовой: ряд чиновников получили выговоры от акима Павлодарской области
- Заставлял молиться и избивал: обитательницы кризисного центра в области Абай рассказали свои истории
- "Я оговорил Масимова": чем апеллируют адвокаты по делу экс-глав полиции Павлодарской области
- Группа подростков избила сироту в Экибастузе