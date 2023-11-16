Как расследуют два громких дела, рассказали в МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал журналистам о ходе расследования уголовных дел в отношении главы полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева и экс-министра Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“По области Жетису вчера специально выезжала по поручению министра внутренних дел группа, которая занималась служебным расследованием. В том числе по последнему факту, нелицеприятному для нас, - по факту изнасилования начальником управления города Талдыкорган. И другие факты в ходе этого служебного расследования были тщательно проверены и оргвыводы вчера министром внутренних дел были сделаны. Почти всё руководство департамента полиции освобождено от занимаемых должностей”, - проинформировал замминистра.

Кожаев отметил, что профилактическая работа по этим вопросам ведётся и велась до этого во всех регионах.

“Но, к сожалению, иногда такие вещи происходят. Неприятно об этом говорить. Мы понимаем меру своей ответственности”, - сказал он.

Вице-министр подтвердил, что и ранее со стороны начальника управления полиции города Талдыкорган были факты неуважительного отношения к подчинённым. Тогда он был понижен в должности.

На вопрос журналистов: “Будет ли министр внутренних дел просить прощения перед народом и перед девушкой”, Кожаев ответил следующим образом:

“Какая вина министра перед народом? Всё будет по закону. Мы все одинаковые перед законом. У девушки должен просить прощения тот, кто это сделал, если он признает свою вину”, - сказал он.

По делу Куандыка Бишимбаева первый заместитель министра внутренних дел сообщил, что на сегодняшний день возбуждены уголовные дела в отношении нескольких человек. Начаты досудебные расследования. Проводятся необходимые экспертизы и процессуальные действия, по результатам которых будут приняты решения.

Также Кожаев опроверг информацию о том, что уже несколько раз менялись следователи по данному делу.