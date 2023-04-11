Экибастузцы заплатят за тепло в марте только 30%

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Жители Экибастуза заплатят за теплоснабжение, подаваемое в дома в марте, всего 30 процентов. Об этом сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"ТОО "Экибастузтеплоэнерго" уведомляет о 70%-ном списании фактического начисления за услуги теплоснабжения населению города Экибастуз за март 2023 года, в независимости от наличия приборов учёта, в связи с несоблюдением температурного графика теплоснабжения города", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас специалисты проводят регулировочные работы по восстановлению температурных параметров на магистральных и внутриквартальных сетях города. В компании также отметили, что всем потребителям, имеющим просроченную дебиторскую задолженность по тепловой энергии, пеню начислять не будут.

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайно ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Несмотря на то, что режим ЧС 8 декабря сняли, в городе горняков временно не работали детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.