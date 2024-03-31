Двух новорожденных близняшек эвакуировали на вертолёте в Актюбинской области

В МЧС поделились трогательным видео с эвакуации жителей в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня во время аэровизуального обследования Иргизского района среди эвакуированных было две новорожденных близняшки", — сообщили в МЧС.

Ранее BaigeNews.kz рассказывал о том, как с помощью поездов, вертолётов, лодок и другой техники, а также альпинисткого снаряжения эвакуируют жителей пострадавших сёл. Также были опубликованы номера медицинских Call-центров для жителей. Известны адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане и в Алматы.

По последней информации из зон ЧС эвакуирован 12 701 человек, среди них 4 728 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 461 человек, из них 2 570 детей. С начала ЧС откачано более 4,2 кубометров талой воды. В регионах страны в пунктах сбора помощи для пострадавших задействованы 20 тысяч волонтёров