Пункт приёма гуманитарной помощи открыли в Алматы
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
131Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В Алматы открыт пункт приёма гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Пункт открыт в комьюнити-центре Алмалинского района. Гуманитарная помощь принимается по перечню:
- продукты питания;
- питьевая вода;
- медицинские препараты и медицинские принадлежности;
- одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);
- вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);
- хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);
- средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).
Пункт расположен по адресу: улица Байтурсынова, 22/1. Помощь принимают с 10:00 до 19:00. Вопросы можно задать по телефонам: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.
Ранее были опубликованы адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане.
Напомним, по последним данным МЧС, в 12 регионах Казахстана из-за паводков эвакуированы более 12 тысяч человек.
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