Пункт приёма гуманитарной помощи открыли в Алматы

В Алматы открыт пункт приёма гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Пункт открыт в комьюнити-центре Алмалинского района. Гуманитарная помощь принимается по перечню:

продукты питания;

питьевая вода;

медицинские препараты и медицинские принадлежности;

одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);

вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);

хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);

средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).

Пункт расположен по адресу: улица Байтурсынова, 22/1. Помощь принимают с 10:00 до 19:00. Вопросы можно задать по телефонам: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.

Ранее были опубликованы адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане.

Напомним, по последним данным МЧС, в 12 регионах Казахстана из-за паводков эвакуированы более 12 тысяч человек.