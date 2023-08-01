Двое задержаны за создание финансовой пирамиды в Актюбинской области

Фото: forexaw.com

Дело по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в отношении двух граждан, призывающих горожан к регистрации в компании для получения дохода расследуется департаментом АФМ по Актюбинской области, передаёт Baigenews.kz.

Проведены обыски по месту жительства организаторов. Изъяты: оргтехника (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документация, касающаяся незаконной деятельности компании, договоры, рекламная атрибутика, презентации, журнал учета.

Проводятся следственные действия. В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.