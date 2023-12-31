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Димаш Кудайберген выступит на китайском телевидении в новогоднюю ночь

Сегодня, 09:17
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instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
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Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с подписчиками информацией, где его можно увидеть под новый год, передаёт BaigeNews.kz.

"Китайский шоу-бизнес не перестает удивлять. Не пропустите мое выступление в главном новогоднем эфире на CCTV завтра", — написал Димаш в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, накануне Димаш дал сольный концерт в Гонконге. Праздник был посвящен памятной дате: ровно семь лет назад 22-летний казахстанский музыкант впервые прибыл в Поднебесную для участия в проекте "I am a Singer". Не так давно на острове Хайнань состоялось открытие Пятого международного кинофестиваля. Димаш выступил на церемонии открытия с композицией "Across Endless Dimensions"  из захватывающего фантастического фильма "Creators: The Past" (Создатели: Прошлое).

Кстати, год Кролика Димаш также встречал на китайском ТВ, приняв участие в самом зрелищном фестивале на планете — телевизионном шоу Spring gala festival, которым вот уже 40 лет подряд китайцы отмечают Новый год.

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