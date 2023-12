Димаш Кудайберген выступит на китайском телевидении в новогоднюю ночь

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с подписчиками информацией, где его можно увидеть под новый год, передаёт BaigeNews.kz.

"Китайский шоу-бизнес не перестает удивлять. Не пропустите мое выступление в главном новогоднем эфире на CCTV завтра", — написал Димаш в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Напомним, накануне Димаш дал сольный концерт в Гонконге. Праздник был посвящен памятной дате: ровно семь лет назад 22-летний казахстанский музыкант впервые прибыл в Поднебесную для участия в проекте "I am a Singer". Не так давно на острове Хайнань состоялось открытие Пятого международного кинофестиваля. Димаш выступил на церемонии открытия с композицией "Across Endless Dimensions" из захватывающего фантастического фильма "Creators: The Past" (Создатели: Прошлое).

Кстати, год Кролика Димаш также встречал на китайском ТВ, приняв участие в самом зрелищном фестивале на планете — телевизионном шоу Spring gala festival, которым вот уже 40 лет подряд китайцы отмечают Новый год.