Димаш Кудайберген отпраздновал памятную дату в Гонконге

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген дал сольный концерт в Гонконге. Праздник был посвящен памятной дате: ровно семь лет назад 22-летний казахстанский музыкант впервые прибыл в Поднебесную для участия в проекте "I am a Singer", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Тогда приглашённый молодой певец не только отлично выступил, покорив в первом же туре миллиардную аудиторию телезрителей, но и успешно прошел весь проект, с каждым днем расширяя аудиторию поклонников, которым дал имя Dears, как дорогим сердцу людям.

Прошло семь лет, и армия поклонников певца разрослась, захватив разные страны и континенты. В канун нового 2024 года артист снова приехал туда, где семь лет назад его творческий путь получил новое развитие.

В Гонконгском выставочном центре собрались Dears из Китая, разных городов Европы, Америки, Азии, Африки. И шоу "Stranger", которое начало свой путь в сентябре 2022 года в Алматы, в этот вечер было особенным.

Появившись в ярком красном с золотом костюме, Димаш открыл концерт песней "Golden". Сразу после открытия артист объявил минуту молчания по погибшим в результате землетрясения в Китае.

В начале концерта прозвучал первый сюрприз вечера – новая композиция Димаша "Smoke".

Во второй части шоу летящий вокализ "Аve Maria" неожиданно для поклонников казахстанского артиста сменился ещё одной новой песней, премьеры которой Dears очень ждали – "When I’ve Got You", тизер к которой Димаш представил в своем Инстаграм-аккаунте.

Ностальгическое продолжение концерта реализовалось в авторской композиции Димаша, которую он написал более 10 лет назад. "Ұмытылмас күн" под аккомпанемент казахского народного инструмента собызгы в исполнении Санжая Альмишева снова заворожила весь зал. Специально для китайских поклонников Димаш исполнил второй куплет песни на китайском языке, как семь лет назад на проекте "I am a Singer", а поклонники порадовали артиста, спев всем залом припев на казахском языке.

Спустя некоторое время, пока зрители ловили архивные кадры на экранах больших мониторов, узнавая себя и памятные моменты встреч за прошедшие семь лет, Димаш вновь появился на сцене в темно-зеленом костюме, в котором он выступал в первом эпизоде проекта "I am a Singer" с той самой песней, — "S.O.S d’un terrien en détresse".

На многих больших концертах Димаша в качестве специальных гостей выступают приглашенные звезды, и этот раз не стал исключением. Известный музыкант, певец, автор песен и продюсер Джастин Ло, с которым Димаш знаком еще со времен участия в проекте "I am a Singer", пришел поддержать казахстанского артиста. После сольного выступления Джастина, артисты исполнили вдвоем композицию "愛是永恆" / "Любовь вечна" на китайском языке.

Димаш и Dears семь лет вместе. Шоу "Stranger" в ГонконгеТретий концертный блок начался с инструментальных номеров. Сначала прозвучало красивое исполнение Темирлана Олжабаева и Ерната Наурыза композиции на домбре, а затем Абильмансура Кудайбергена, который своим соло на гитаре перенес атмосферу зала в современный красивый музыкальный мир. Продолжением этой истории стала авторская песня Абильмансура в исполнении Димаша – "Together" и одна из самых энергичных композиций, не раз занимавших призовые места в известных мировых чартах "Fly away".

Шоу "Stranger" в ГонконгеПесня композитора Игоря Крутого "Stranger", давшая название концертному туру, открыла заключительный блок концерта.

Красоту звучания народных инструментов и возможности кроссовера традиционных и современных музыкальных приемов Димаш вместе со своими друзьями-музыкантами великолепно показали, исполнив кюй "Адай" и народную казахскую песню "Дурдараз".

В финале концерта прозвучала любимая всеми поклонниками Димаша "Autumn strong". Dears поделились, что сегодня эта композиция звучала по-особенному, ведь именно семь лет назад артист впервые спел ее на китайском языке.