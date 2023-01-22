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Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял участие в самом зрелищном фестивале на планете — телевизионном шоу Spring gala festival, которым вот уже 40 лет подряд китайцы отмечают Новый год, передаёт BaigeNews.kz.
Концерт для зрителей всего мира транслировал канал CCTV. Видеозапись можно посмотреть на YouTube.
Известные певцы, актёры, танцоры и музыканты стран Великого Шёлкового пути встречали Год кролика по восточному календарю, который наступил сегодня, 22 января. Праздничное шоу длилось больше шести с половиной часов.
Артисты их разных стран мира исполнили индонезийскую, греческую, сербскую, египетскую, пакистанскую, новозеландскую, танзанийскую, аргентинскую комозиции. Всё это объединили номере под названием "Песня цветов и дорог".
Кумир миллионов Димаш Кудайберген завершал выступление казахской народной песней "Ой, жайлау".
Главной фишкой стал финал фестиваля, где артисты все вместе исполнили главную новогоднюю песню Китая "Жасмин".
Нужно отметить, что жители Китая впервые после пандемии проводят Новый год без карантинных ограничений.
Напомним, существующий с 1983 года китайский Spring gala festival по праву считается самым популярным новогодним концертом планеты. В 2018 году он вошёл в Книгу регкрдов Гиннеса, собрав более миллиарда зрителей.
Для многих китайских семей, в том числе и зарубежных китайцев, стало ритуалом смотреть шоу в канун Нового года по восточному календарю.
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