Димаш исполнил песню из захватывающего фантастического фильма на острове Хайнань

На острове Хайнань состоялось открытие Пятого международного кинофестиваля. На захватывающим дух побережье Южно-Китайского моря в курортном отеле Shangri-La в Санье собрались известные кинематографисты, актёры и музыканты. Среди приглашённых знаменитостей — всемирно известный исполнитель Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Димаш выступил на церемонии открытия с композицией "Across Endless Dimensions" — главной музыкальной темой художественного фильма итальянского режиссёра Пьерджузеппе Зайи "Creators: The Past" (Создатели: Прошлое).

По сюжету фильма, во Вселенной вот-вот произойдёт столкновение планет, и вскоре на Земле случится полное затмение. Надвигаются великие вибрационные изменения, которые потревожат всех. Восемь членов Галактического совета во главе с лордом Огма собираются, чтобы обсудить последствия предстоящего столкновения. Это 8 создателей-инопланетян, и каждый из них управляет своей планетой. Голос Димаша добавляет делает фильм ещё больше загадочным и атмосферным.

Также совместно с известной китайской актрисой и певицей Лоу Исяо Димаш исполнил одну из самых известных песен в Китае — "Жасмин".

Отмечается, что в первый раз Димаш Кудайберген принимал участие в кинофестивале на острове Хайнань в 2018 году, когда представлял всемирно известную композицию "My Heart Will Go On" — саундтрек к нашумевшему кинофильму "Титаник".

К слову, в киноискусстве отмечается любопытная тенденция, когда изюминкой кинокартины в фантастическом жанре становится голос всемирно известного казахстанца. К примеру, в октябре этого года китайские поклонники Димаша услышали новое звучание саундрека к нашумевшему китайскому фильму "Battle of Memories" ("Битва воспоминаний").