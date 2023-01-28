Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген приехал в Мумбаи для участия в грандиозном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Видео из Индии артист опубликовал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году Индия принимает кинофестиваль ШОС в качестве председателя Совета глав государств этой организации. Мероприятие проходит в Мумбаи с 27 по 31 января.

Среди стран-участниц: Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Мьянма, Шри-Ланка, Турция и Узбекистан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

"Мистер Димаш Кудайберген из Казахстана — известный музыкальный исполнитель в жанре поп-музыки, классики, фолка и оперной музыки. Его имя известно по всей восточной Европе, особенно на родине Димаша — в Казахстане, а также Киитае и России. А фанатская база артиста состоит из более 120 стран", — представили казахстанца ведущие на открытии фестиваля.

К слову, на кинофестиваль в Мумбаи приехали настоящие легенды кинематографа. Под всеобщие овации на сцену поднялся кумир нескольких поколений зрителей, индийский актёр, снявшийся более чем в 350 фильмах. Митхун Чакроборти вернул фанатов в прошлое, исполнив песни из фильма "Танцор Диско".

Отметим, программа кинопоказа в Мумбаи в этом году включает в себя 57 фильмов.

Напомним, первый кинофестиваль ШОС состоялся в июне 2018 года в китайском городе Циндао, а в сентябре 2022 года в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялся XIV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шёлкового пути".