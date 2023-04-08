Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram поделился фото с Нуцей Бузаладзе — молодой грузинской певицей, ставшей звездой шоу "Новая волна", "Ну-ка, все вместе!" и недавнем шоу American Idol, передаёт BaigeNews.kz

"Приятный вечер с талантливой девушкой", — подписал фото кумир миллионов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Кстати, его спутница также поделилась в соцсетях совместным фото с Димашем.

"Золотое сердце, золотая индивидуальность и золотой голос", — охарактеризовала певца Нуца Бузаладзе.

В комментариях поклонницы Димаша признались, что даже приревновали своего кумира. А кто-то даже стал сравнивать таланты молодых исполнителей, отметив, что с казахстанским "золотым голосом" никто не сравнится.

"Красивая ещё! Все побежали к ней на страничку? — написала одна из фанаток. "Не слышала о ней раньше, Димаш. Спасибо, что знакомишь нас с талантливыми людьми", — отреагировала другая. "Дорогой Димаш, эта девушка — гордость Грузии, она моя соотечественница, я безумно рада, что Вы встретились", — пишет ещё одна поклонница.

Отметим, Нуца Бузаладзе известна публике благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победительницей которого она стала в 2014 году.

Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звёздами", грузинской версии шоу "Один в один", российском "Ну-ка, все вместе!", турецком "Голосе", а также в начале апреля произвела фурор на известном вокальном проекте American Idol.

Димаш Кудайберген же держит своих фанатов в напряжении — в ожидании премьеры нового клипа "Together", который должен выйти завтра, 9 апреля в 12:00 на YouTube.

В этом клипе Димаш снялся вместе с младшей сестрой Раушан. А написана песня на композицию младшего брата певца — Абильмансура.

А недавно Димаш Кудайберген шокировал соотечественников тем, что отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу.