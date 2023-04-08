- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 10:17 55
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 10:00 123
- Коронавирусом за сутки заразились 83 казахстанца 09:29 194
- Казахстанец не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике 09:16 310
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08:42 469
- Лишь в одном городе Казахстана в субботу ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08:18 306
- Какие приложения быстрее остальных разряжают батарею смартфона 07:37 367
- Сколько новых рабочих мест появится в Мангистау 06:46 351
- Болливуд снимает новый фильм в Алматы 05:29 598
- Поле беззакония или какие существуют мифы о криптовалютах 04:08 351
- Штраф грозит казахстанцам за срыв веток вербы 03:20 701
- Снять кольцо с опухшего пальца помогли павлодарцу спасатели 02:18 578
- Более 650 трупов сайгаков обнаружили в Казахстане после зимы 01:51 494
- Акимат Мангистау пытается через суд вернуть выделенные на побережье Каспия участки 00:40 411
- Один застройщик умер, другой под следствием: более ста актюбинцев остались без жилья 07.04.2023 483
- Казахстанскую легкоатлетку Нору Джеруто подозревают в применении допинга 07.04.2023 446
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 554
- Вела машину с двумя детьми на руках: полиция разыскивает алматинку 07.04.2023 462
- Национальная гвардия почтила память воинов "Казбата" 07.04.2023 441
- Вертолёты Airbus собрали на заводе в Казахстане 07.04.2023 1627
- Казахстанка стала участницей шоу "Голос" 07.04.2023 718
- Два казахстанца вошли в топ-3 рейтинга WBC 07.04.2023 460
- КамАЗ раздавил шесть машин в Астане 07.04.2023 523
- Что мешает казахстанским писателям выйти из тени 07.04.2023 541
- Дефицит топлива в Алматинской области прокомментировали в Минэнерго 07.04.2023 503
- Юристу Бурхану Жансейтову продлили арест 07.04.2023 430
- Обитаемый остров: паводки отрезали от цивилизации село в Акмолинской области 07.04.2023 686
- Новая авария на водопроводе в Балхаше: город без воды четвёртые сутки 07.04.2023 453
- Бомба в школе Павлодара: полиция проводит проверку 07.04.2023 505
- Протестующие в Жанаозене отказались от трудоустройства - "ОзенМунайГаз" 07.04.2023 644
- Крупный пожар в Караганде: в здании обрушились перекрытия 07.04.2023 594
- Каракат Абден хотят лишить депутатского мандата за дискриминацию прав женщин 07.04.2023 731
- Егеря и госинспектора чуть не утопили браконьеры на Или 07.04.2023 523
- Легализация авто в Казахстане: какая ставка регистрационного сбора применяется 07.04.2023 510
- В поликлиниках Астаны появятся отделения неотложной медпомощи 07.04.2023 621
- Наркоманы стали реже совершать преступления в Казахстане 07.04.2023 660
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Испании 07.04.2023 448
- Госзакупки на 10 млрд тенге отменили прокуроры Астаны 07.04.2023 519
- Иртыш и Чёрный Иртыш: экологи назвали самые чистые реки в Казахстане 07.04.2023 516
- "Мы должны выйти из этой программы" - глава Нацбанка о "7-20-25" 07.04.2023 1084
- Зима не отступает: заморозки вернутся в Казахстан 07.04.2023 555
- Летевший из Актау в Шымкент самолёт совершил вынужденную посадку в Алматы 07.04.2023 808
- На Шымкентском НПЗ завершили ремонт 07.04.2023 576
- Инфляция в Казахстане замедлилась по всем компонентам - Нацбанк 07.04.2023 473
- Массовый мор пчёл произошёл в Туркестанской области 07.04.2023 556
- Очередное незаконное летнее кафе сносят в Алматы 07.04.2023 516
- На ТЭЦ Экибастуза начали капитальный ремонт котлоагрегатов 07.04.2023 581
- Президент поручил скорее завершить строительство ТЭЦ-3 и ГТС в Астане 07.04.2023 492
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 473
- Наводнение в Костанайской области: жители села Карамырза вернулись в свои дома 07.04.2023 509
- На 30% снизили цены на овощи торговые сети в Караганде после вмешательства АФМ 07.04.2023 514
- Почти 300 казахстанцев разыскивают за совершение особо тяжких преступлений 07.04.2023 561
- Более 2 тысяч литров бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана 07.04.2023 642
- Недоступная среда: организации РК оштрафовали на 60 млн тенге за нарушение прав инвалидов 07.04.2023 497
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 565
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 473
- Преподавателям военных вузов повысят зарплату в Казахстане 07.04.2023 535
- Анархан Дюсенова возглавила аппарат Минтруда и соцзащиты 07.04.2023 540
- Экс-начальник ДКНБ Алматинской области осуждён на 6 лет по делу о январских событиях 07.04.2023 605
- Асет Магауов освобождён от должности вице-министра энергетики 07.04.2023 514
- В Казахстан приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев 07.04.2023 588
- Сдающих в аренду торговые площади предпринимателей обяжут регистрироваться в инфорсистеме 07.04.2023 492
- Производство аппаратов УЗИ и компьютерных томографов планируют запустить в Казахстане 07.04.2023 784
- COVID-19 лабораторно подтвердили у 52 казахстанцев 07.04.2023 517
- "10 лет назад я работал на базаре, но всегда верил": Асу Алмабаев о подписании в UFC 07.04.2023 796
- Между Казахстаном и Узбекистаном запустят туристические автобусы 07.04.2023 585
- Опасной инфекцией заразились лошади в селе под Карагандой 07.04.2023 691
- Родители погибшего малыша в Алматинской области не верят в версию няни 07.04.2023 921
- Трудоустройство на госслужбу для лучших выпускников упростят в Казахстане 07.04.2023 574
- Озвучены подробности жесткого разговора в раздевалке сборной Казахстана по футболу 07.04.2023 818
- "Своя пшеница пропадает, а макароны везём из Италии": фермеры Актобе вышли на митинг 07.04.2023 917
- В Черногории избрали президента 07.04.2023 489
- Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана - СМИ 07.04.2023 683
- Дело сбежавшего ребенка в СКО: сотрудники школы понесли наказание 06.04.2023 622
- Анонимный спонсор заплатит за разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента 06.04.2023 630
- Сборная Казахстана после сенсационной победы в Астане улучшила позиции в рейтинге FIFA 06.04.2023 1425
- Стартует продажа коллекционных монет Togyzqumalaq в Казахстане 06.04.2023 605
- Шокирующие подробности нападения на школьников с топором озвучили в Петропавловске 06.04.2023 839
- Назначена дата суда по делу Арыстанбека Мухамедиулы 06.04.2023 620
- Аким Карагандинской области обвинил в некомпетентности руководство "Балхаш су" 06.04.2023 777
Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата
Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген рассказал, когда выйдет его новый клип, который он записал совместно с братом и сестрой, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице в Instagram Димаш написал, что клип на долгожданную песню "Together" фанаты смогут посмотреть уже завтра.
"9 апреля в 12:00 по времени Астаны на моем канале YouTube вы сможете увидеть новое музыкальное видео на композиционную работу моего шестнадцатилетнего младшего брата Абильмансура — студента первого курса колледжа Казахского национального университета искусств. "Together" впечатлила меня с первых секунд, и я рад, что в итоге мы превратили ее в полноценную песню!", — написал Димаш Кудайберген.
Певец также напомнил, что клип снимали вместе с младшей сестрой Раушан, что делает эту работу еще более особенной.
"Мы хотим рассказать историю о том, что все мы являемся отражением друг друга и должны ВМЕСТЕ преодолевать трудности на жизненном пути и покорять новые вселенные!", — заявил Димаш.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В комментариях поклонники творчества певца написали, что очень ждут новое творение кумира, а его анонс похож на рекламу космического блокбастера.
Напомним, ещё в начале года Димаш Кудайберген объявил о совместной работе с братом Абильмансуром и сестрой Раушан. 22 марта новая композиция стала доступна в популярных сервисах Spotify и Apple Music и других. А недавно поделился совместным фото с братишкой и другом Айсултаном, дав повод подписчикам порассуждать о крепкой мужской дружбе.
-
Trend news
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08:42 433
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 471
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 563
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 941
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 813
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 1497
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 575
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 807
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 729
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1679
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7116
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 8586
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1351
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 942
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 994
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 825
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 2387
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 767
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1000
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1535
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1021
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1134
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1102
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 25168
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2118
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1113
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1284
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 964
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1743
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 12937
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18971
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1871
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1266
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15054
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2110
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1472
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12782
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1309
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1859
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1515
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1780
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1569
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2252
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1474
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3311
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7056
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1419
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19805
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1352
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1533
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1539
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3884
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 22032
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6165
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1993
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1397
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1379
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7931
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1798
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15241
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1613
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1666
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1696
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3248
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4734
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10718
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4896
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2446
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1884
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3199
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8318
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2576
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 2034
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17747
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2281
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2558
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2431
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5981
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 2148
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2230
-
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 10:17 0
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 10:00 102
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 553
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 470
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 529
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 569
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 594
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 720
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 804
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 737
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 987
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 975
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 734
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 779
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 971
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 684
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 862
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 684
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 938
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1064
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1033
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1032
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 885
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1090
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 946
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 764
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 918
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 2921
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1311
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1031
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1141
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1342
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1118
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1215
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1398
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1432
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1313
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1244
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1444
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1393
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1610
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1673
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1468
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1489
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1655
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2452
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1488
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1792
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1866
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2050
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1843
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2721
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2418
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2226
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2223
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2575
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2553
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2204
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2753
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2389
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4341
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2842
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2663
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2706
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7639
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2862
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2957
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2940
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3313
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2865
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3695
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3251
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3248
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3855
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3495
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3262
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 4009
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3900
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3837
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3660