  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу
instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 19:14
109
Сегодня, 19:14
109
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак". Об этом артист сообщил в интервью журналисту Рашиту Ильясову, передаёт BaigeNews.kz.

Димаш должен был пройти стажировку в New York Film Academy по специальности режиссура в этом году.

"Он сообщил, что в Лос-Анджелесе находится не по учёбе. Пишет там песни с музыкальным продюсером Уолтером Афанасьевым, который написал музыку для "Титаника". Димаш Кудайберген сказал, что грант "Болашака" подарит в следующем году талантливому казахстанцу", - сообщил журналист.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Рашит Ильясов (@rashit_ilyassov)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:14
109
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх