Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак". Об этом артист сообщил в интервью журналисту Рашиту Ильясову, передаёт BaigeNews.kz.

Димаш должен был пройти стажировку в New York Film Academy по специальности режиссура в этом году.

"Он сообщил, что в Лос-Анджелесе находится не по учёбе. Пишет там песни с музыкальным продюсером Уолтером Афанасьевым, который написал музыку для "Титаника". Димаш Кудайберген сказал, что грант "Болашака" подарит в следующем году талантливому казахстанцу", - сообщил журналист.