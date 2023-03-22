Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram сообщил о выходе новой песни под названием "Together", передаёт BaigeNews.kz.

"Это послание любви и надежды в трудные времена, в которые мы живем. Композицию написал мой брат Мансур, и мы впервые исполнили ее на нашем концерте в Алматы. И совсем скоро мы представим клип на песню "Together" с нашей сестрой Раушан. Я очень рад поделиться нашей музыкой с вами, мои замечательные творческие друзья. Музыка объединяет весь мир в одну семью, и когда с нами музыка — у нас есть вера в светлое будущее и любовь к жизни. Когда мы вместе, музыка действительно может изменить мир", — написал Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Он поблагодарил фанатов поддержку и поделился ссылкой на композицию. Прослушать её можно здесь. Новая композиция также доступна в популярных сервисах Spotify и Apple Music и других.

"Если вы хотите изменить мир, давайте начнем сегодня", — советует певец.

Подписчики в комментариях эмоционально благодарят кумира и его братишку за такой душевный подарок к Наурызу.

Напомним, ещё в начале года Димаш Кудайберген объявил о совместной работе с братом Мансуром и сестрой Раушан. Клип вскоре можно будет увидеть на Youtube и других видеоплатформах. А недавно поделился совместным фото с братишкой и другом Айсултаном, дав повод подписчикам порассуждать о крепкой мужской дружбе.