- Димаш Кудайберген анонсировал новый клип о своей жизни 22:28 148
- В США 35-кратная чемпионка решила уйти из спорта из-за трансгендера 21:59 228
- Производство мяса домашней птицы бьёт рекорды в Казахстане. Стоит ли радоваться 21:44 229
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 20:57 454
- Казахстан одержал первые победы на ЧМ-2023 по настольному теннису 20:29 335
- Цукерберг в этом году рекордно разбогател 19:47 342
- Дождь и усиление ветра обещают в некоторых регионах Казахстана в понедельник 19:13 477
- В Караганде полностью сгорела кровля пятиэтажки 18:41 543
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 18:14 379
- Причину массовой гибели рыбы в СКО выяснили экологи 17:48 441
- Имена победителей ASTANA HALF 2023 назвали в столице 17:15 501
- Казахстанские парапланеристы заняли весь пьедестал в Таджикистане 16:39 548
- Искусственный интеллект научился менять расу, цвет кожи и волос персонажей на видео 15:56 486
- Автомобиль со школьниками попал в ДТП в Актюбинской области 15:12 542
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 14:18 655
- Аттракцион с людьми на высоте сломался в Шымкенте 13:38 738
- Обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении взяли под стражу на месяц 13:15 579
- Житель Актобе хотел заработать на криптовалюте, но стал жертвой мошенников 12:46 732
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 12:14 2056
- Девять человек погибли во время давки на футбольном стадионе в Сальвадоре 11:42 623
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 11:06 582
- До 400 миллионов бюджетных тенге в год позволит сэкономить новое отделение в столичной больнице 10:33 573
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 09:52 656
- Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Латвии на ЧМ-2023 09:36 854
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в четырёх городах Казахстана 09:06 997
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 08:35 684
- Елена Рыбакина выиграла турнир в Риме и стала четвёртой ракеткой мира 08:17 891
- В Грецию из Британии после 17 лет судебных споров вернутся сотни артефактов 06:26 649
- Сервис по доставке еды обвинили в завышении цен для владельцев iPhone 05:54 645
- На набережной Павлодара установили пианино 04:25 1051
- Казахстанка подала в суд из-за оскорбления в Facebook 03:43 972
- Жителя Мангистау осудили за ложные показания 02:22 635
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 01:13 3331
- Скандал с вырубкой берёзовой рощи в Петропавловске дошёл до суда 00:15 838
- В Усть-Каменогорске автомобиль снёс козырёк подъезда 20.05.2023 638
- Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировано более 700 человек 20.05.2023 712
- Анна Данилина победила в финале "Челленджера" в Париже 20.05.2023 879
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 763
- В Астане временно изменят некоторые автобусные маршруты 20.05.2023 701
- Ветер и опасность пожаров: о погоде в Казахстане в воскресенье рассказали синоптики 20.05.2023 687
- Как легализовать автомобиль-конструктор —алгоритм от МВД 20.05.2023 866
- Анджелина Джоли открыла модный дом ради поддержки беженцев 20.05.2023 837
- Елена Рыбакина и звезда "Дома Дракона": кто вошёл в список Forbes USA 20.05.2023 845
- Сестра Шавката Рахмонова оценила свою подготовку к контракту с UFC 20.05.2023 1004
- Самую красивую бабушку впервые выбрали в Алматы 20.05.2023 3615
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 976
- Около 150 трупов сайгаков обнаружили в ЗКО 20.05.2023 900
- Елена Рыбакина стала пятой ракеткой мира 20.05.2023 1267
- Стали известны имена участников конкурса "Жас қанат. Дети – 2023" 20.05.2023 1345
- Четыре гражданина Узбекистана погибли в жутком ДТП в Атырау 20.05.2023 853
- Орден "Айбын" вручили матери погибшего в Алматы пожарного 20.05.2023 726
- Наркотики и несколько килограммов осетра изъяли у жителя Мангистау 20.05.2023 777
- В Казахстане проверят директоров школ и детсадов, занимающих должности более семи лет 20.05.2023 845
- Полицейские вычислили участников массовой драки в центре Кызылорды 20.05.2023 897
- В Алматы задержан иностранец, объявленный в розыск во Франции 20.05.2023 940
- В Казахстане ожидается поток туристов из Китая 20.05.2023 863
- Упавшую в реку с моста школьницу спасли полицейские в Аркалыке 20.05.2023 933
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 798
- Полицейские выкорчевали плантацию марихуаны и обнаружили тайник с "синтетикой" в Жетысу 20.05.2023 884
- Fly Arystan запускает прямые рейсы из Астаны в Анкару и Ташкент 20.05.2023 812
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 6100
- Прощай, турист: почему гостиничный бизнес Казахстана против туристического налога 20.05.2023 993
- Три мешка осетровых рыб на 64 миллиона тенге обнаружили в камышах на реке Урал 20.05.2023 887
- Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме 20.05.2023 998
- В четырёх городах Казахстана в субботу возможно ухудшение качества воздуха 20.05.2023 959
- Казахстан сенсационно обыграл Словакию на ЧМ-2023 по хоккею 20.05.2023 1039
- В Усть-Каменогорске выявили случай клещевого энцефалита 20.05.2023 815
- Нетрезвая девушка в полицейской форме расхаживала в Актобе 20.05.2023 1212
- Появились подробности смерти пенсионера в Шымкенте 20.05.2023 1229
- В Турции подвели итоги первого тура президентских выборов 20.05.2023 998
- Куат Хамитов уверенно выиграл бой на историческом турнире MMA 20.05.2023 1136
- Казан эпохи раннего железного века нашли в Жамбылской области 20.05.2023 943
- Жить на улицу отправила пенсионера родственница в области Абай 20.05.2023 1331
- Школьница из Караганды исполнила произведения Бухар-жырау на четырех языках 20.05.2023 1119
- Десять школьников с отравлением доставили в больницу в Алматинской области 20.05.2023 962
- Гигантсткую миому весом более 10 кг удалили женщине алматинские врачи 19.05.2023 1484
- Пострадавшие в ДТП под Актобе юные спортсмены остались без помощи - родители 19.05.2023 1027
- Разговор в небе: Касым-Жомарт Токаев встретился с Димашем Кудайбергеном 19.05.2023 1414
- В Астане возобновят выпуск транспортных карт для льготников 19.05.2023 972
- Поддельные сертификаты продавали врачам медсестра и программист облздрава Жетысуской области 19.05.2023 1250
- LOADING...
Димаш Кудайберген анонсировал новый клип о своей жизни
Обладатель лучшего голоса планеты, казахстанец Димаш Кудайберген рассказал подписчикам о своём новом клипе, который выйдет накануне дня рождения артиста, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице в Instagram певец открыл секрет: клип будет о его жизни.
"Жизнь — бесподобный гигантский корабль, в котором порой меняются местами чёрное и белое, добро и зло, радость и печаль. Всем слушателям, кто помогает мне пережить это суровое время и бурю, я дарю это произведение, которое впервые прозвучит накануне моего Дня рождения. Эти музыка и слова взорвали мою душу. Это произведение о моей жизни, а жизнь — это сцена", — подписал видео Димаш.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Он объявил о том, что презентация нового клипа на его канале в YouTube пройдёт 24 мая.
Напомним, чуть больше месяца назад Димаш Кудайберген уже радовал поклонников выходом нового клипа. Как выразились фанаты, это целый "космический блокбастер" на композицию "Together", где музыку написал младший брат Абильмансур, а в самом клипе вместе с братьями снималась сестрёнка Раушан.
Кстати, как отмечают критики, каждый выпущенный Димашем клип, отличается глубоким смыслом. К примеру, много шума среди поклонников наделал клип под названием "The Story of One Sky", который вышел в сентябре прошлого года.
Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.
Позже на встрече с фанатами в Китае молодой композитор рассказал о глубоком смысле клипа "The Story of One Sky" и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.
-
Trend news
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 20:57 450
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 18:14 377
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 12:14 2045
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 11:06 580
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 08:35 678
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 01:13 3315
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 761
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 974
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 6046
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 1746
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 1508
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1252
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1243
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 2294
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1620
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2055
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1659
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2159
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1614
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 1901
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2219
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 1839
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1510
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 5824
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 1851
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2197
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1960
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2222
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2198
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1980
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 2364
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 9758
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3485
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 2760
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2247
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2402
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 3588
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2388
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2310
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 3378
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2251
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 2791
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2441
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2958
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 2723
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2685
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2619
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22252
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2269
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2572
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13452
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2272
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3285
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3122
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3421
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2954
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10575
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3423
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2790
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4592
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 4000
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 3004
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2574
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2604
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2953
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 3142
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2764
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3916
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 4418
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2987
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 3235
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 3261
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 3858
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 4316
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 19730
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4300
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 3284
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 3400
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3741
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 3589
-
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 14:18 653
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 09:52 654
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 795
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1114
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 988
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1093
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1320
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1345
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 1225
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1238
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1468
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1306
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1348
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1313
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1488
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1600
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1535
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1707
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 1805
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1692
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2906
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2448
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2477
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2606
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2641
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2499
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2384
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3596
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2418
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2538
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2937
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2721
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2925
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2578
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3094
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2724
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3009
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2676
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2789
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4300
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3097
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3262
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3551
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3853
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3906
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4394
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4886
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4200
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4532
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4507
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4889
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4690
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4608
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4801
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5077
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4977
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6547
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5737
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5954
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5997
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6749
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5818
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5695
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5906
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9202
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6289
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6361
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5797
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 6056
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5426
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5672
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 6008
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 7055
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5821
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5728
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 6014
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5557
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6627
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 5447
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 6025