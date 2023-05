Димаш Кудайберген анонсировал новый клип о своей жизни

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Обладатель лучшего голоса планеты, казахстанец Димаш Кудайберген рассказал подписчикам о своём новом клипе, который выйдет накануне дня рождения артиста, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram певец открыл секрет: клип будет о его жизни.

"Жизнь — бесподобный гигантский корабль, в котором порой меняются местами чёрное и белое, добро и зло, радость и печаль. Всем слушателям, кто помогает мне пережить это суровое время и бурю, я дарю это произведение, которое впервые прозвучит накануне моего Дня рождения. Эти музыка и слова взорвали мою душу. Это произведение о моей жизни, а жизнь — это сцена", — подписал видео Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Он объявил о том, что презентация нового клипа на его канале в YouTube пройдёт 24 мая.

Напомним, чуть больше месяца назад Димаш Кудайберген уже радовал поклонников выходом нового клипа. Как выразились фанаты, это целый "космический блокбастер" на композицию "Together", где музыку написал младший брат Абильмансур, а в самом клипе вместе с братьями снималась сестрёнка Раушан.

Кстати, как отмечают критики, каждый выпущенный Димашем клип, отличается глубоким смыслом. К примеру, много шума среди поклонников наделал клип под названием "The Story of One Sky", который вышел в сентябре прошлого года.

Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.

Позже на встрече с фанатами в Китае молодой композитор рассказал о глубоком смысле клипа "The Story of One Sky" и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.