Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу

Фото: instagram/mma.mashka

Казахстанка перенесла операцию на ноге после боя в Лас-Вегасе с канадкой Джиллиан Робертсон по прозвищу "дикарка".

Мария Агапова, выступающая в самом известном ММА-промоушене мира UFC, рассказала своим подписчикам, что выбыла из боёв минимум на восемь месяцев, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня мне отремонтировали ногу. Реабилитация займет минимум восемь месяцев, но это необходимость, чтобы драться лучше и продолжать долгую карьеру. Чтобы иметь хоть какой-то доход, я планирую учиться на татуировщика и маникюрщицу, а также начать модельную карьеру", — написала Мария в Instagram.

Фото: instagram/mma.mashka

Она призналась, что ей уже приходилось менять профессию.

"Весь лагерь перед прошлым боем я работала охранником в баре. Спасибо всем, кто переживает и пытается помочь. Мне главное — выжить эти 10 месяцев. По контракту у меня еще 2 боя в UFC. Я вернусь как можно скорее. Люблю вас, вместе мы прорвемся", — заявила девушка-боец.

Ранее Мария Агапова шокировала подписчиков кадрами после боя с "дикаркой". На видео — разбитые руки, губы, сломанный нос, травмы коленей и тот самый удушающий приём, благодаря которому Робертсон одержала победу над казахстанкой.

"Проиграть не страшно. Травмироваться, потерять много крови, даже умереть не страшно. Страшно жить серой, унылой жизнью и даже не пытаться ее поменять", — заявила после поражения Мария Агапова.

Также она писала, что собирается стать тренером и набирает клиентов для групповых и приватных тренировок по боксу.