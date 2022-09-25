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instagram.com/mma.mashka Сегодня, 17:47
553
Фото: instagram.com/mma.mashka

Проиграть не страшно: шокирующие кадры после боя показала Мария Агапова

Казахстанская девушка-боец Мария Агапова, выступающая в самом известном ММА-промоушене мира UFC, на своей страничке в Instagram поделилась с подписчиками обратной стороной спортивной жизни, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видеоролика - разбитые руки, губы, сломанный нос, травмы коленей и тот самый удушающий приём, благодаря которому не так давно канадка Джиллиан Робертсон по прозвищу "дикарка" одержала победу над Марией на турнире UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mariya Agapova (@mma.mashka)

"Проиграть не страшно. Травмироваться, потерять много крови, даже умереть не страшно. Страшно жить серой, унылой жизнью и даже не пытаться ее поменять", — написала казахстанка в комментарии к видео.

Ранее она юмором комментировала свой поединок с "дикаркой".

"Выиграла первый раунд. Уснула во втором. Этот бой был по истине веселым. Мне не терпится опять вернуться в бизнес как можно скорее. Но вернусь только в следующем году. Надо починиться. Буду скучать", — написала Мария Агапова, вероятно, намекая на полученные травмы.

Также в социальных сетях Мария сообщила, что собирается стать тренером и набирает клиентов для групповых и приватных тренировок по боксу.

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Журналист
Сегодня, 17:47
553
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