Детям погибших горняков в Карагандинской области окажут психологическую помощь

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК выразил соболезнования семьям рабочих, погибщих в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению Министра просвещения детям, погибших горняков, будут оказаны все необходимые меры поддержки.

При областном Управлении образования создана мобильная группа из числа предствителей Министерства просвещения, Управления образования, регионального Уполномоченного по правам ребенка Карагандинской области, школ, социальных педагогов, педагогов-психологов для оказания помощи детям погибших и пострадавших. В рамках работы мобильной группы формируются списки детей. Детям из семей погибших и пострадавших будет предоставлена всесторонняя психологическая помощь", — говорится в сообщении ведомства.

По последним данным от МЧС, на месте ЧП найдены тела 28 горняков, продолжаются поиски ещё 18 человек. Ещё 18 шахтёров были госпитализированы с места аварии. По предварительным данным, это был взрыв газометана. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября объявят днём национального траура.