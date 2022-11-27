Детей из соцучреждений Экибастуза направят в учебно-оздоровительные лагеря

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Передислоцированных из экибастузских центра поддержки детей и Дома юношества "Жас оркен" ребят направят в учебно-оздоровительные лагеря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Сообщалось, что из-за коммунальной аварии в Экибастузе в павлодарскую школу-интернат №7 передислоцировали 36 воспитанников из центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 11 детей из Дома юношества "Жас оркен".

По данным Минпросвещения, представители Комитета по охране прав детей выехали в Павлодарскую область. Они проведут всю необходимую работу по оказанию помощи детям и организации учебного процесса в онлайн-формате.

"Детей, эвакуированных из центра поддержки и дома юношества Экибастуза в зависимости от возраста отправят в учебно-оздоровительные лагеря "Бобек", "Балдаурен" или "Жас даурен". Там они будут обучаться и получать оздоровительные процедуры до стабилизации ситуации. Также будут организованы мероприятия для проведения их досуга. В настоящее время дети находятся в Павлодаре", - сообщили в ведомстве.

Напомним, коммунальная авария в Экибастузе произошла ночью 27 ноября. Позже стало известно, что изношенные тепловые сети не выдержали низких температур, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ Экибастуза в 1:30 ночи остановили три котлоагрегата.

Без отопления и горячей воды остаются жители трёх микрорайонов, а это около 130 многоэтажек и 100 частных домов. Власти города заявляют, что ситуация на ТЭЦ уже стабилизировалась, остаётся ликвидировать целую серию порывов на теплосетях. На разных участках теплосетей обнаружили 15 повреждений. Их в данный момент ликвидируют 15 бригад: 10 из них устраняют уже найденные повреждения, остальные ищут новые. Тем временем, на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго" уже запущены в работу пять котлов: три водогрейных и два энергетических.

Из-за отсутствия отопления экибастузские детсады завтра не будут принимать детей, а школы перейдут на дистанционный формат обучения.

Пациентов больниц решили пока не перевозить, в областную больницу отправили только пациентов со средней тяжестью заболевания.