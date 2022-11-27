Лента новостей
- Должника оштрафовали за наезд на судисполнителя в Костанае 00:43 40
- Детей из соцучреждений Экибастуза направят в учебно-оздоровительные лагеря 27.11.2022 197
- Токаев прибыл в Россию с официальным визитом 27.11.2022 491
- До 42 градусов мороза и сильный ветер обещают казахстанцам в понедельник 27.11.2022 702
- Школьники столицы и некоторых регионов Казахстана из-за мороза будут учиться дистанционно 27.11.2022 419
- Ещё одна сенсация на ЧМ-2022 в Катаре: Бельгия проиграла Марокко 27.11.2022 307
- Сборная Казахстана сыграет с Чили в квалификации Кубка Дэвиса 2023 27.11.2022 356
- Аким Экибастуза: Ситуация на ТЭЦ стабилизировалась 27.11.2022 498
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 559
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 4402
- "Это убийство людей" – ребром поставили вопрос грязной питьевой воды в Кокшетау 27.11.2022 747
- Коста-Рика обыграла Японию на ЧМ по футболу в Катаре 27.11.2022 377
- Протесты вспыхнули в Китае из-за коронавирусного локдауна 27.11.2022 817
- Куда эвакуируют постояльцев социальных учреждений и больниц в Экибастузе 27.11.2022 616
- Оставшиеся без тепла детсады и школы в Экибастузе завтра работать не будут 27.11.2022 440
- Пропавшего в метель пастуха спасли односельчане в Абайской области 27.11.2022 691
- Без тепла в минус тридцать: детей эвакуируют из приюта в Экибастузе 27.11.2022 523
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 541
- Астанчанин обокрал диджея в клубе караоке 27.11.2022 475
- Аварию на ТЭЦ в Экибастузе прокомментировали в Минэнерго 27.11.2022 568
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 4175
- Без тепла в минус тридцать: повреждения на теплосетях Экибастуза нашли с помощью дронов 27.11.2022 793
- Учитель математики из ВКО организовал бесплатный хакатон для школьников 27.11.2022 1228
- В восьми городах Казахстана в воскресенье ожидаются неблагоприятные метеоусловия 27.11.2022 656
- Жители Экибастуза остались без тепла в тридцатиградусный мороз 27.11.2022 667
- Чешские эксперты высказались о президентских выборах в Казахстане 27.11.2022 757
- Коронавирусом за сутки заразились 107 казахстанцев 27.11.2022 463
- Кукушкин впервые за три года вышел в финал "Челленджера" 27.11.2022 478
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 3956
- Месси вырвал победу Аргентины над Мексикой 27.11.2022 633
- Некоторые жители Усть-Каменогорска ждали центрального отопления 22 года 27.11.2022 574
- В Костанайской области наблюдается нехватка снегоуборочной техники 27.11.2022 484
- Картины Капбека Куюкова представили на выставке в Брюсселе 27.11.2022 533
- Глава МИД Казахстана выразил соболезнования в связи со смертью белорусского коллеги 27.11.2022 720
- Стали известны сроки и место титульного боя Фирузы Шариповой 27.11.2022 622
- КамАЗ полностью выгорел на трассе близ Аксу 27.11.2022 815
- На севере Казахстана планируют повысить тариф на внутриобластные перевозки 27.11.2022 570
- Франция обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022 27.11.2022 630
- Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области 26.11.2022 777
- Как коммунальные службы борются с непогодой в Алматы 26.11.2022 634
- Сколько медалей взяли казахстанские конькобежцы в первый день соревнований в Финляндии 26.11.2022 879
- Стала известна причина перебоев с интернетом в Астане 26.11.2022 760
- Пять авто столкнулись на трассе Алматы — Оскемен. Погибли четыре человека 26.11.2022 650
- Казахстанский каскадёр рассказал об участии в промо ролике ЧМ по футболу в Катаре 26.11.2022 551
- Мороз до минус 35 градусов обещают казахстанцам в воскресенье 26.11.2022 2048
- Сборная Польши обыграла "сенсацию" на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 26.11.2022 778
- Непогода в Жетысу: полицейские помогают застрявшим в дороге водителям 26.11.2022 447
- Жители Астаны жаловались на неработающий интернет 26.11.2022 908
- Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген и Астана Балет: Президент посетил концерт отечественных мастеров 26.11.2022 998
- Домработницу подозревают в краже бриллиантов в столице 26.11.2022 925
- "Очень большая нагрузка" — судьи Туркестанской области рассказали о своей работе 26.11.2022 827
- Австралия обыграла Тунис на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 26.11.2022 464
- Когда достроят LRT, в очередной раз ответил Алтай Кульгинов 26.11.2022 643
- Инаугурация президента: что осталось за кадром 26.11.2022 4757
- Руководителем Администрации Президента РК переназначен Мурат Нуртлеу 26.11.2022 759
- Казахстанская конькобежка завоевала золото в Финляндии 26.11.2022 1077
- Принц Саудовской Аравии подарил футболистам своей сборной по автомобилю 26.11.2022 1537
- Лавина сошла на трассу в ВКО 26.11.2022 554
- Элина Базарова стала чемпионкой мира по боксу среди молодёжи 26.11.2022 1670
- Выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года 26.11.2022 532
- Женис Касымбек прокомментировал слухи о своём назначении акимом столицы 26.11.2022 5048
- Акимы областей и мегаполисов в Казахстане стали исполняющими обязанности 26.11.2022 986
- Машкевич о закрытии "Экспресс-К": Компания ERG уходит от владения медиа-ресурсами 26.11.2022 9017
- "Для меня он герой" — казахстанки рассказали, каково быть жёнами пожарных 26.11.2022 1320
- Ряд указов подписал Президент РК сразу же после инаугурации 26.11.2022 1981
- "Любая должность временна, но народ вечен" — Президент обратился к казахстанцам 26.11.2022 723
- Пятилетний план по развитию сёл разработают в Казахстане 26.11.2022 590
- Вернуть нелегально выведенные из страны активы: Новый закон подпишет президент 26.11.2022 855
- Токаев: " Все, кто незаконно препятствуют развитию МСБ, будут привлекаться к строгому наказанию"" 26.11.2022 3222
- Токаев высказался о выборах и кандидатах в президенты 26.11.2022 678
- Президент Казахстана подпишет указ о выборах депутатов сената 26.11.2022 744
- Токаев об итогах выборов: "Приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа" 26.11.2022 750
- "Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством" — Токаев 26.11.2022 759
- "Казахстан вступает в новую эпоху своего развития" — Токаев 26.11.2022 1030
- Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу Казахстана 26.11.2022 852
- Кукушкин прорвался в полуфинал "Челленджера" в Италии 26.11.2022 528
- Акорда готовится к инаугурации Токаева 26.11.2022 691
- Маск пообещал выпустить свой смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений 26.11.2022 604
- Сократить прогулки в эту субботу рекомендуют жителям Астаны и Алматы 26.11.2022 14605
- За сутки коронавирусом заразился 131 казахстанец 26.11.2022 567
Детей из соцучреждений Экибастуза направят в учебно-оздоровительные лагеря
Передислоцированных из экибастузских центра поддержки детей и Дома юношества "Жас оркен" ребят направят в учебно-оздоровительные лагеря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Сообщалось, что из-за коммунальной аварии в Экибастузе в павлодарскую школу-интернат №7 передислоцировали 36 воспитанников из центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 11 детей из Дома юношества "Жас оркен".
По данным Минпросвещения, представители Комитета по охране прав детей выехали в Павлодарскую область. Они проведут всю необходимую работу по оказанию помощи детям и организации учебного процесса в онлайн-формате.
"Детей, эвакуированных из центра поддержки и дома юношества Экибастуза в зависимости от возраста отправят в учебно-оздоровительные лагеря "Бобек", "Балдаурен" или "Жас даурен". Там они будут обучаться и получать оздоровительные процедуры до стабилизации ситуации. Также будут организованы мероприятия для проведения их досуга. В настоящее время дети находятся в Павлодаре", - сообщили в ведомстве.
Напомним, коммунальная авария в Экибастузе произошла ночью 27 ноября. Позже стало известно, что изношенные тепловые сети не выдержали низких температур, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ Экибастуза в 1:30 ночи остановили три котлоагрегата.
Без отопления и горячей воды остаются жители трёх микрорайонов, а это около 130 многоэтажек и 100 частных домов. Власти города заявляют, что ситуация на ТЭЦ уже стабилизировалась, остаётся ликвидировать целую серию порывов на теплосетях. На разных участках теплосетей обнаружили 15 повреждений. Их в данный момент ликвидируют 15 бригад: 10 из них устраняют уже найденные повреждения, остальные ищут новые. Тем временем, на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго" уже запущены в работу пять котлов: три водогрейных и два энергетических.
Из-за отсутствия отопления экибастузские детсады завтра не будут принимать детей, а школы перейдут на дистанционный формат обучения.
Пациентов больниц решили пока не перевозить, в областную больницу отправили только пациентов со средней тяжестью заболевания.
-
Trend news
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 555
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 4371
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 539
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 4167
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 3953
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1527
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 735
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3212
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2092
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1228
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1146
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3928
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1538
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 34922
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19439
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7838
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4797
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2073
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27242
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42181
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2052
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17057
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4759
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9450
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4004
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3125
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3088
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10012
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42188
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2916
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2515
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12240
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3379
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19742
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4843
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3802
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5096
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9285
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7471
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3379
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11122
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2984
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3068
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3893
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35685
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3846
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5162
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3675
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4755
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4945
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45597
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3387
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59839
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15680
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19365
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4457
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4360
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5396
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5559
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6876
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14795
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8090
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90890
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6932
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6438
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15351
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8625
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5336
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5723
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35480
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6521
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7585
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14678
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13739
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10421
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303101
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10943
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10225
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27502
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10769
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 949
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1013
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1190
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1051
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1227
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1867
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1987
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2122
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2250
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1950
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2341
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2078
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2245
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2219
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2345
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2547
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2371
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2560
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2762
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2757
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2955
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3461
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3786
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3455
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3688
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3579
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3666
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3686
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3486
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3963
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4186
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3904
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22162
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4228
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4080
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4078
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9157
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4824
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14869
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13002
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13020
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13637
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12546
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16936
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13704
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15130
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16093
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15763
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13318
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13747
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31644
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14774
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17461
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13837
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15054
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15667
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17013
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15111
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17098
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16618
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17861
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17699
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34341
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18177
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19182
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18784
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19665
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19608
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29059
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19094
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26418
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37174
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20854
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28140
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25730
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27371
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23452
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25085
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23457
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22913