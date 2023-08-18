ЧП на шахте "Казахстанская": когда были последние проверки

Последний раз проверки на шахте "Казахстанская" были проведены накануне пожара, случившего 17 августа. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай, передаёт BaigeNews.kz.

"Безопасность наш приоритет. Компания всегда будет вкладывать в безопасность производства. Причины (аварий - прим. автора) разные и основания разные. У нас штат и система контроля укомплектована. Там работают профессионалы. Каждый случай расследуются отдельно. Шахта проверялась накануне. Проверки закончились 11 августа",- сказал Сергей Огай, комментируя вопрос о том, что за последние девять месяцев на шахте АТМ произошло пять аварий.

Глава департамента комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев сообщил, в ходе проверки в прошлом году было вывялено более 168 нарушений.

"За те грубые нарушения, которые несут угрозу жизни людей, материалы были переданы в экономический суд на приостановку трех объектов. На данный момент по определению суда были перепроверены нарушения. Частично они были выполнены, частично не были. По данному месту, где произошла авария, проверки проводились. Вопросы были. Требования были нарушены, но не те, которые угрожают жизни людей", - заявил Есенеев.

Ранее сообщалось, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу. Ответственным за аварию грозит семь лет тюрьмы.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. 18 августа найдено тело второго шахтера. В настоящее время ведутся поиски ещё троих человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.