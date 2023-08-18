Авария на шахте "Казахстанская": ответственным может грозить до семи лет тюрьмы

До семи лет тюрьмы грозит ответственным за аварию на шахте "Казахстанская", сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда РК Толеген Оспанкулов.

В материалах комиссии будут указаны лица, действия которых нарушили технику безопасности, должностные инструкции, передаёт BaigeNews.kz.

"Это групповой несчастный случай, в соответствии с УК если действительно суд признает, что руководство виновато, то предусматривается уголовная ответственность до семи лет. После расследования, причин несчастного случая, гибели персонала, материалы будут переданы в суд и суд определит ответственность. В материалах комиссии будут указаны лица, действия которых нарушили технику безопасности, должностные инструкции. Это определяется судом", - сказал Оспанкулов на брифинге в Караганде.

Ранее сообщалось, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. Ведутся поиски ещё троих человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.