Под землёй после аварии на шахте в Караганде остался 31 человек

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко увеличилось до 16 человек, поиски 31 шахтёра продолжаются, передаёт BaigeNews.kz

"На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров. На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб. В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70", — говорится в сообщении пресс-службы компании "АрселорМиттал Темиртау".

Напомним, авария произошла на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау". Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11.

На место происшествия выехал глава МЧC.