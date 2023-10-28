На место аварии на шахте имени Костенко выехал глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов выехал на место происшествия на шахте имени Костенко. Глава МЧС будет руководить штабом по ликвидации аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Введён план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС. Для информационной и психологической поддержки работают открыты телефоны "горячей линии" в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтёров. Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11.