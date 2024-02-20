ЧП на руднике в Павлодарской области: будут ли возобновлять поиски погибших

Министр по ЧС Чингиз Аринов прокомментировал вопрос, будут ли возобновляться поиски погибших под завалами в шахте АО "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz. По его словам, решение будет приниматься после экспертизы.

"Сейчас идет экспертиза по оценке рисков для осуществления поисковых работ, потому что там есть угроза обвала. Мы можем потерять живых людей – спасателей, которые будут это делать. Поэтому ориентировочно до 30 марта закончится экспертиза, и мы примем дальнейшее решение по возобновлению поисковых работ и вообще по возобновлению основных работ рудника", - сказал Аринов.

Напомним, трагедия произошла ночью 4 января. Недалеко от рудника "Майкаинзолото" в Павлодарской области под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили обнаружили почти сразу в песке. Ещё двух человек и сам автобус ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.