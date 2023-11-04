Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 157
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В Непале растёт количество жертв землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СNN.
По данным полиции страны, число погибших увеличилось до 157, ещё 170 человек пострадали.
По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,6 произошло примерно в 42 километрах от Джумлы, в провинции Карнали. Оно произошло на сравнительно небольшой глубине — 18 километров, и подземные толчки ощущались даже в столице Индии Нью-Дели. Ранее речь шла о 128 погибших и не менее 100 пострадавших.
"Прямо сейчас мы сосредоточены только на поисково-спасательной операции", - заявил CNN в субботу представитель полиции Непала Кубер Кадаят. — Вот почему у нас пока нет точной оценки разрушенных домов и другой инфраструктуры. В некоторых деревнях, по оценкам, обрушилось 90% домов".
Это землетрясение в Непале становится самым смертоносным с 2015 года. Тогда в результате подземных толчков магнитудой 7,8 баллов погибли более девяти тысяч человек. Стихия уничтожила около миллиона домов и построек по всей стране, причинив ущерб в размере шести миллиардов долларов.
Официальные лица сообщили агентству Рейтер, что они опасаются увеличения числа жертв в результате землетрясения в пятницу, потому что они не смогли установить связь с населёнными пунктами в холмистой местности недалеко от эпицентра, примерно в 500 километрах к западу от столицы Катманду, где также ощущались подземные толчки.
"Число раненых может исчисляться сотнями, и число погибших также может возрасти", — сообщил агентству Reuters по телефону представитель округа Джаджаркот Хариш Чандра Шарма. — Многие дома рухнули, во многих других появились трещины. Тысячи жителей провели всю ночь на морозе, на открытых площадках, потому что люди были слишком напуганы, чтобы заходить в потрескавшиеся дома во время землетрясения".
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