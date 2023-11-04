Не менее 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале

По меньшей мере 128 человек погибли в результате произошедшего землетрясения в Непале. Официальные лица ожидают, что число жертв, вероятно, вырастет, поскольку связь со многими горными районами была нарушена, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на ТАСС.

Представитель полиции заявил агентству AFP, что еще не менее 100 человек пострадали.

Землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тысяч человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Подземные толчки ощущались и в столице Индии — Нью-Дели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.