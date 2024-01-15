Число погибших лебедей в Мангистау превысило 980 особей

По последним данным в Мангистауской области найдено 988 мёртвых лебедей. Из них туши 20 погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В акимате Каракиянского района подтвердили, что были найдены тушки 20 мертвых лебедей на берегу моря вблизи села Курык.

"На озере Караколь обнаружено 968 штук мёртвых лебедей. Также 20 штук погибших птиц были найдены на берегу моря в Каракиянском районе", - сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов.

Заместитель акима района Асан Чукин заявил, что введены временные ограничения доступа людей к берегу моря.

Напомним, 30 мёртвых лебедей-шипунов 21 декабря обнаружили инспекторы государственного природного заказника "Каракия-Караколь". Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили наличие вируса птичьего гриппа. Однако, экологи считают, что еще одной причиной массовой гибели птиц являются превышения загрязняющих веществ в озере.

Позже специалисты обнаружили 227 тушек птиц на озере Караколь. Факт гибели 601 особи лебедя-шипуна на озере Караколь в Актау подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

9 января специалисты обнаружили и утилизировали более 828 погибших лебедей. В озере были обнаружены превышения загрязняющих веществ. По факту сброса сточных вод в озеро Каракол департаментом экологии назначена внеплановая проверка в отношении Rixos Water World Aktau.