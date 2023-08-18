"Час расплаты наступил – нам не по пути с господином Митталом": партия AMANAT о ЧП на шахте в Темиртау

"Общественность страны, депутаты фракции АМАНАТ в Мажилисе Парламента с глубоким прискорбием и возмущением узнали об аварии, повлекшей за собой смерть шахтера на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "Арселор Миттал Темиртау"

Произошедшее является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала. В результате выведения на поверхность с 1 августа текущего года рабочих вспомогательных профессий, в том числе обслуживающих шахтные конвейеры, произошло их возгорание.

Аналогичные случаи были ранее и в стальном департаменте АМТ, также с человеческими жертвами.

В своих депутатских запросах депутаты от партии АМАНАТ ранее требовали привлечь к уголовной ответственности топ-менеджмент компании – иностранных подданных, которые принимают решения об экономии денег, из-за которых гибнут наши сограждане, а не инженерно-технических работников, которые становятся стрелочниками.

Несмотря на неоднократные предупреждения, господин Миттал, глава транснациональной компании, даже не пытается демонстрировать усилия по предотвращению аварий, травматизма и смертей наших сограждан.

Мы обращаемся к Правительству: час расплаты наступил – нам не по пути с господином Митталом, пора с ним прощаться!

Закон должен быть суров и справедлив для всех без исключения!

Мы обращаемся к генеральному прокурору и требуем привлечь руководство этой ТНК к ответственности, где бы оно ни находилось!

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров!" - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу. Ответственным за аварию грозит семь лет тюрьмы.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли. 17 августа спасателями было найдено тело одного горняка. 18 августа найдено тело второго шахтера. В настоящее время ведутся поиски ещё троих человек.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.