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Бывшего начальника следственного управления объявили в розыск в Карагандинской области

Сегодня, 14:01
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baigenews.kz Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01
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Фото: baigenews.kz

Департамент полиции Карагандинской области объявил в розыск своего бывшего сотрудника Рустама Кулькеева, передаёт BaigeNews.kz.

По данным портала органов правовой статистики и специальных учётов, начальника следственного управления Рустама Кулькеева ищут уже 28 дней.

Напомним, ранее полицейские сообщали, что бывшего начальника следственного управления департамента полиции и бывшего следователя этого же подразделения подозревают в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела.

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