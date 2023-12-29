Бывшего начальника следственного управления объявили в розыск в Карагандинской области
Сегодня, 14:01
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Сегодня, 14:01Сегодня, 14:01
108Фото: baigenews.kz
Департамент полиции Карагандинской области объявил в розыск своего бывшего сотрудника Рустама Кулькеева, передаёт BaigeNews.kz.
По данным портала органов правовой статистики и специальных учётов, начальника следственного управления Рустама Кулькеева ищут уже 28 дней.
Напомним, ранее полицейские сообщали, что бывшего начальника следственного управления департамента полиции и бывшего следователя этого же подразделения подозревают в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела.
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