Бывшего начальника следственного управления объявили в розыск в Карагандинской области

Департамент полиции Карагандинской области объявил в розыск своего бывшего сотрудника Рустама Кулькеева, передаёт BaigeNews.kz.

По данным портала органов правовой статистики и специальных учётов, начальника следственного управления Рустама Кулькеева ищут уже 28 дней.

Напомним, ранее полицейские сообщали, что бывшего начальника следственного управления департамента полиции и бывшего следователя этого же подразделения подозревают в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела.