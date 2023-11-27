Двух экс-полицейских подозревают в краже майнингового оборудования в Карагандинской области

Двоих бывших сотрудников полиции подозревают в краже майнингового оборудования и злоупотреблении служебным положением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Департамент собственной Карагандинской области расследует уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции, подозреваемых в краже майнингового оборудования, изъятого в рамках другого уголовного дела. Их обоих уволили из органов ранее по отрицательным мотивам.

Подозреваемым бывшему начальнику следственного управления департамента полиции и следователю этого же подразделения вменяют обвинения в краже и в злоупотреблении своими должностными полномочиями.