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  • Более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость ковидом в Казахстане
farmcom.info Сегодня, 09:25
185
Сегодня, 09:25
185
Фото: farmcom.info

Более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость ковидом в Казахстане

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, выяснилось, что она снизилась более чем вдвое, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 положительный ПЦР-тест получили 27 человек. Днём ранее речь шла о 60  заболевших

На 29 января лечение от КВИ продолжает получать 1 669  человек, 111 из них находятся в стационарах и 1 558 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Шестеро заболевших находятся тяжёлом состоянии, один — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент дышат с помощью аппарата ИВЛ.

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#коронавирус #Минздрав РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:25
185
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