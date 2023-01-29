Более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость ковидом в Казахстане

Фото: farmcom.info

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, выяснилось, что она снизилась более чем вдвое, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 положительный ПЦР-тест получили 27 человек. Днём ранее речь шла о 60 заболевших.

На 29 января лечение от КВИ продолжает получать 1 669 человек, 111 из них находятся в стационарах и 1 558 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Шестеро заболевших находятся тяжёлом состоянии, один — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент дышат с помощью аппарата ИВЛ.