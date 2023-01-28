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Лента новостей

smartik.ru Сегодня, 10:26
159
Сегодня, 10:26
159
Фото: smartik.ru

Коронавирусом за сутки заразились около 60 казахстанцев

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 положительный ПЦР-тест получили 59 человек. Днём ранее речь шла о 68  заболевших

На 28 января лечение от КВИ продолжает получать 1731 человек, 111 из них находятся в стационарах и 1 620 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Шестеро заболевших находятся тяжёлом состоянии, один — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент дышат с помощью аппарата ИВЛ.

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:26
159
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