Коронавирусом за сутки заразились около 60 казахстанцев

Фото: smartik.ru

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости ковидом, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в минувшие сутки COVID-19 положительный ПЦР-тест получили 59 человек. Днём ранее речь шла о 68 заболевших.

На 28 января лечение от КВИ продолжает получать 1731 человек, 111 из них находятся в стационарах и 1 620 пациентов лечится в домашних условиях, амбулаторно.

Шестеро заболевших находятся тяжёлом состоянии, один — в состоянии крайней степени тяжести и один пациент дышат с помощью аппарата ИВЛ.