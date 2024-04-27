Более 100 отцов вместе с детьми посадили деревья в Астане

В Астане продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Эта неделя проходит под девизом "Жасыл аймақ" и посвящена посадке деревьев, побелке насаждений. В рамках акции "Әке – үлгі. Бала –ұрпақ. Табиғат – өмір" по инициативе Управления образования отцы с детьми посадили деревья на территорий аллеи по ул. Айтеке би, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"Сегодня мы проводим посадку деревьев в рамках масштабной акции "Таза Қазахстан. Астана – образец чистоты и порядка". Более 100 отцов пришли со своими детьми, чтобы высадить саженцы деревьев в одном из столичных районов. Подобные акции проводятся во всех школах столицы, куда вовлекаются не только педагогические сообщества и ученики школ, но активно принимают участие родительские комитеты. Озеленяя наш город, мы улучшаем его экологию. В связи с этим хочется выразить огромную благодарность участникам сегодняшнего мероприятия", — сказал руководитель Управления образования Касымхан Сенгазиев.

Руководитель столичного филиала республиканского Союза отцов Бекдаир Кузембаев считает, что сегодняшняя акция останется в памяти у всех детей, занимавшихся посадкой деревьев.

"Я считаю, что каждый в своей жизни должен посадить дерево. Тем более, что деревья являются легкими города, выделяя кислород и поглощая углекислый газ. Мы хотим, чтобы наш город был чистым и красивым. Поэтому с большой радостью со своими детьми участвуем в посадке деревьев. Призываю жителей города присоединяться к подобным акциям, которые делают наш город еще привлекательнее", — поделился столичный житель.

В акции принял участие также певец и композитор, солист Казахконцерта им. Розы Баглановой Курмаш Махан.

"Я как сознательный житель нашего города пришел сажать деревья. Хочу, чтобы наша столица была зеленой и ухоженной. Ведь чем чище и красивее город, тем лучше для его жителей. Мы все должны вносить свою лепту в благоустройство города. Я хочу подать пример своему сыну, который учится в этом районе, в школе №68. Ведь посадка деревьев - это самое благородное, что должен сделать каждый в своей жизни", — отметил певец.

Напомним, что в Астане продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Каждая неделя посвящена определенной тематике. Третья неделя носит название "Жасыл аймақ" и посвящена посадке деревьев и побелке насаждений.

Сегодня в рамках республиканской экологической кампании "Таза Қазақстан" на общегородской субботник в столице вышел президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что такие акции должны быть не разовой кампанией, а образом жизни.