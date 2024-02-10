Без тепла и электричества: авария произошла на ТЭЦ Степногорска

В Степногорске ликвидируют аварию на ТЭЦ, которая произошла 10 февраля в 13:27, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили на ТЭЦ, произошло отключение электроэнергии по линии 220кВ KЕГОК.

"14:07 восстановлена подача электроэнергии, в 14:15 начата растопка пятого энергетического котла и водогрейного котла, 14:20 запущены сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе, ТОО "Степногорск Теплотранзит" запускает насосы", — говорится в сообщении.

Акимат просит жителей сохранять спокойствие и верить только официальным источникам.

Напомним, в декабре прошлого года часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов. Аварийный порыв произошёл 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славской и Целиноградской. После того, как порыв на теплотрассе был устранён, к теплу подключили 60 домов.