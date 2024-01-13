Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Сегодня, 21:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:26Сегодня, 21:26
152Фото: instagram.com/joebiden
Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Его попросили прокомментировать прошедшие на Тайване выборы. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня", — цитирует пресс-пул Белого дома президента, который отправился в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику "одного Китая".
Самое читаемое
- Убил отца и остался на свободе житель Павлодарской области
- Айдарбек Сапаров придумал, как решить сложности со сбытом кукурузы в Жетысу
- Стали известны подробности о смерти школьника на уроке физкультуры в Шымкенте
- Пешеходов обяжут уступать дорогу автомобилям
- Алматы не выдержит землетрясения силой от 7 баллов – сейсмологи