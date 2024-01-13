"Неприятный" для Китая победил на президентских выборах на Тайване

Кандидат от правящей партии Лай Циндэ победил в субботу на президентских выборах на Тайване — этот результат определит развитие отношений острова с Китаем на ближайшие четыре года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Официальный Пекин назвал голосование выбором между войной и миром. КНР решительно выступает против нынешнего вице-президента Лая, который променял белый халат врача на костюм политика, дойдя от рядового активиста до президента.

На карту на этих выборах были поставлены мир, социальная стабильность и процветание на острове, расположенном в 160 километрах от побережья Китая, считающего остров своей территорией, которая в случае необходимости должна быть отвоевана силой.

Хотя внутренние проблемы, такие как вялая экономика и дорогое жилье, также занимали видное место в кампании, призыв Демократической прогрессивной партии Лая к самоопределению, социальной справедливости и неприятию угроз Китая в конечном итоге вышел на первый план. Это первый случай с момента первых открытых президентских выборов в 1996 году, когда одна и та же партия возглавляет Тайвань на протяжении трёх подряд президентских мандатов (по 4 года).

На пресс-конференции после выборов Лай поблагодарил тайваньских избирателей за то, что они "написали новую главу в нашей демократии. Мы показали всему миру, как сильно мы дорожим нашей демократией. Это наша непоколебимая приверженность".

Он добавил: "Тайвань продолжит идти бок о бок с демократиями всего мира... Благодаря нашим действиям тайваньский народ успешно противостоял попыткам внешних сил повлиять на эти выборы".

Лай и действующий глава администрации Тайваня Цай Инвэнь отвергают претензии Пекина на суверенитет над бывшей японской колонией, отделившейся от материковой части Китая в результате гражданской войны в 1949 году. Тем не менее, они выступают за переговоры с КНР, неоднократно отказывавшейся от диалога с "сепаратистами".

Считается, что Пекин на этих выборах отдавал предпочтение Хоу Юи, кандидату от более дружественной Китаю Националистической партии, также известной как Гоминьдан (КМТ). Он также обещал возобновить переговоры с Китаем, укрепляя при этом национальную оборону — а в случае избрания обещал не двигаться в сторону объединения двух сторон Тайваньского пролива.