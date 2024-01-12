Китай потребовал от США не вмешиваться в выборы на Тайване

Китай требует от США не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать ложные сигналы выступающим за независимость острова силам. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Мы всегда решительно выступали против любых форм официальных обменов между США и Тайванем, мы требуем, чтобы США надлежащим образом соблюдали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, а также осторожно и правильно решали вопросы, связанные с Тайванем", - заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что Пекин требует от США "не вмешиваться в выборы на Тайване ни в какой форме и не посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Между тем агентство Bloomberg смоделировало два возможных сценария конфликта между США и Китаем. По оценке его экспертов, война из-за Тайваня может стоить примерно 10 трлн долларов. это примерно равно 10% мирового ВВП. Таким образом, даже у тех, кто